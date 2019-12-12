Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararı son dakika olarak duyuruldu. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 14'ten yüzde 12'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 2 puan düşürerek yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar verdi.

2020'de riskler dengeli olacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

-Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte.

-Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte.