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Kiğılı, Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, Göztepe Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 

Urla ilçesindeki bir restoranda düzenlenen törende kulüple el sıkışan marka, takıma ve taraftara özel olarak tasarladığı koleksiyonu, lansmanda görücüye çıkardı. 

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, burada yaptığı konuşmada spora ve sporcuya desteğin markaları için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin önemli kulüplerinden Göztepe ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını kaydeden Suerdem, "Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk kapsamında, futbolcularımızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden menajerlere kadar tüm kulübü Kiğılı şıklığı ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Taraftarlara ve sporculara özel olarak tasarladığımız koleksiyonu bugün sizlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise Göztepe'nin İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı Kiğılı grubuna teşekkür etti.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Papatya, şunları kaydetti:

"Her geçen gün büyüyen ve Süper Lig’de büyük başarılara imza atan futbol takımımız, bugün Kiğılı’nın sponsorluğunda daha büyük bir motivasyona ulaştı. Bu anlamlı iş birliğinin Göztepe Spor Kulübü’ne ve camiamıza güç katacağına inanıyorum. Uzun yıllar sürmesini dilediğim anlaşmamızın iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim."

 Törene Teknik Direktör İlhan Palut, kaleci antrenörü Suat Arıcan ile Göztepeli futbolcular Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Celso Borges, Cameron Jerome, Alpaslan Öztürk ve Lamine Gassama katıldı.

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