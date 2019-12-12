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Milan'dan Merih Demiral'e yakın takip

Milan yetkilileri, Juventus'un Leverkusen ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçında Merih Demiral'ı izledi.

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına  Juventus formasıyla çıkan Merih Demiral, Leverkusen karşısındaki performansıyla dikkat çekerken bir başka İtalyan devinin yetkilileri de genç yıldız için stadyumdaydı.

Milan'dan yakın takip
Calciomercato'nun haberine göre, uzun süredir Merih Demiral'ı takip eden Milan, Leverkusen - Juventus maçına milli futbolcu için gözlemci gönderdi.
  
Juventus'tan ayrılabileceği konuşuluyor
Milan dışında birçok Avrupa kulübünün de radarında olan yıldız futbolcunun Juventus'tan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sezon başında Sassuolo'dan Juve'ye transfer olan Merih Demiral siyah-beyazlı formayla şu ana kadar iki maça çıktı.

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