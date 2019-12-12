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Uşak'ta alkollü sürücü durakta bekleyen yolcuların arasına daldı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı

UŞAK'ta alkollü olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında Kızılcasöğüt beldesine gitmek üzere minibüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya, Ramazan Tokuş ve Halil Doğan hayatını kaybetti. 

Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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