Metin Feyzioğlu Emine Bulut’un ailesinin avukatlığını üstlenecek

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürdüğü Emine Bulut’un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacak.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale’de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut’un ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut, Feyzioğlu’na, "Ankara’ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim" dedi. Feyzioğlu da, acıları hala taze olan ailenin bu isteğini 'görev bilirim' diyerek kabul etti.

Feyzioğlu, Emine Bulut’un ailesini ziyaret etti

Emine Bulut’un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut’un evinde gerçekleşen ziyarette, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çoçuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar yer aldı.

Feyzioğlu istinafta Emine Bulut ailesinin avukatı olacak

Ziyaret sırasında Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut, Feyzioğlu’na, “Ankara’ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim” dedi. Feyzioğlu da, acıları hala taze olan ailenin bu isteğini “görev bilirim” diyerek, kabul etti.

Emine Bulut’un anne ve babası da, Feyzioğlu’na vekalet vereceklerini söyledi. Feyzioğlu, “canavarca hisle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yerel mahkemece “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan’ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.

Feyzioğlu, 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davada “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan’ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.

Ne olmuştu?

Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos 2019 günü 10 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde Kırıkkale’deki bir kafede bıçakladı.

Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut’un yaralı halde kafeden çıkarılırken “ölmek istemiyorum” şeklindeki feryatları ve yanı başındaki 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin “Anne lütfen ölme” dediği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla Emine Bulut cinayeti bir anda Türkiye gündemine oturdu. Saldırgan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fedai Varan hakkında, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “tasarlayarak ve canavarca hisle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise, sanığın eyleminin iddianamede yer aldığı şekliyle değil, kasten öldürme suçu kapsamında kaldığına karar vererek, cezayı müebbet hapis olarak belirledi.