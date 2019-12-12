Evindeki gizli kamera her şeyi kaydetti! En yakın arkadaşı sırtından bıçaklamıştı
27 yaşındaki genç kadın, evine yerleştirdiği gizli kameranın çektiği görüntüleri izleyince dünyası başına yıkıldı. Çünkü onun hırsızı en yakın arkadaşıydı.
İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. 27 yaşındaki kadın en yakın arkadaşının ihanetini affetmesi mümkün değildi.
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Samantha Wood, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan boşanmış bir anneydi.
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İki kardeşten farksızdılar
Genç kadın, henüz 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu.
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Aradan 14 yıl geçmesine rağmen iki arkadaş kopmadı. Samantha'ya göre Melissa ile iki kardeşten farksızdılar.
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