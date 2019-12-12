Nehre düşen genç adamı ölümde Siri kurtardı

ABD’nin Iowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Nehre düşen gencin yardım çığlıklarını kimse duymayınca, Siri'ye "911'i ara" komutunu vererek kurtuldu.

Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düşen genç kendine gelince önce her şeyin puslu olduğunu gördü, sonra Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

Siri'ye polisi arattırdı

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi. Aklına akıllı telefonunun Siri uygulamasını kullanmak gelen Salcedo, ‘Siri 911’i ara’ dedi.

Ellerim donuyordu, bacaklarımı hissedemiyordum

Bu sayede Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelip genç adamı kurtardı. Salcado, o an yaşadıklarını şöyle anlattı; “Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.” Hastaneye götürülen Salcedo birkaç saat sonra taburcu edildi.