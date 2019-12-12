Üretimi durduran otomotiv devi Temsa'ya haciz şoku! Kriz derinleşiyor

TÜRKİYE'nin önde gelen otobüs üreticilerinden olan Temsa 23 Aralık'a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Dev şirkete vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödeyemediği gerekçesiyle bankalardan haciz geldi.

Temsa yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren bir otomotiv deviydi. Kısa süre önce True Value Capital Partner's fonuna satıldı ardından da üretime ara verdiği açıklamalarında bulundu. Bu açıklama tartışma yarattı. Temsa operasyonu TBMM gündemine kadar gelirken, şirkete kredi veren bankaların kredi ve teminat mektuplarında yaşanan ödeme ve tazmin zorlukları nedeniyle haciz işlemlerine başladıkları ifade edildi.

Milyarı aşkın yükümlülük

Sabancı Holding, 1968 yılından beri üretimini sürdüren Temsa'yı geçen mayıs ayında İsviçre'de kurulan True Value Capital Partner's'a satmıştı. Temsa'yı alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre'nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulduğuna işaret edilirken, şirketin 23 Aralık 2019 tarihine kadar Temsa'da üretimi durdurması tartışmaları alevlendirdi. Temsa'nın üretime ara vermesinin, şirketin finansal yönden sıkıntıda olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Temsa borçlarını ödeyemiyor

Temsa'nın kamu bankaları da dahil çok sayıda bankaya nakdi kredilerle teminat mektuplarından oluşan milyar lirayı aşan yükümlülüklerinin bulunduğu konuşuluyor. Temsa'nın vadesi dolan yükümlülükleriyle ilgili ödeme ve tazmin zorlukları yaşadığını belirten kaynaklar, alacaklı bankaların gününde ödenmeyen borçları tahsil etmek için haciz işlemi başlattığını ifade ettiler.

Bankacılar satılmasına tepkili

Temsa'nın kredi borçlusu olduğu halde İsviçreli fona yapılan satış öncesinde bankalara bilgi verilmemesine de tepki gösteren bankacılar, “Satış öncesine kadar Temsa'nın finansal durumu ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz haber yoktu. Uzun yıllardır üretim yapan bir firmanın birden finansal darboğaza girmesi mümkün olamaz. Finansal sorunların satıştan önce başladığını düşünüyoruz” diye konuştular.

Mandıra mı satıyorsunuz?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin tarafından konu TBMM'ye taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şevkin, Türkiye'nin yerli otomobil için babayiğit arayıp bulamadığı bir dönemde yerli otobüs firmasının yabancı fona satılmasının vahim olduğunu söyledi. “Satılan Türkiye'nin otomotiv markası mı, mandıra mı?” diye soran Şevkin, 1.500 çalışan ve teşviklere ne olacağını da sordu.