2019'da Google'da en çok bakın neyi aradık! Seçim sonuçları birinci sırada
Medya takip kurumu Ajans Press, 2019 Google Arama Trend’leri araştırmasını inceledi. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, 2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü.
2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü. Çalkantılı ve şaibeli bir seçim dönemi geçirmemizin buna etkisi olduğu görülüyor. İstanbul seçimlerinin de yenilenmesi seçimleri uzun süre gündemden düşürmedi.
110
İkinci sırada ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ projesi yer alıyor. Türkiye bu proje ile bir günde 11 milyondan fazla fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştı.
210
Üçüncü en çok aranan başlık ise ‘YSK’ oldu. Bunun sebebi de malum şaibeli seçimlerle birlikte gündemden düşmemesi.
310
En çok aranan başlıklar arasında hepimizin korkulu rüyası deprem de yer alıyor. Deprem kahinleri ve beklenen büyük depremler aramaları tetikliyor.
410