2019'da Google'da en çok bakın neyi aradık! Seçim sonuçları birinci sırada

2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü. Çalkantılı ve şaibeli bir seçim dönemi geçirmemizin buna etkisi olduğu görülüyor. İstanbul seçimlerinin de yenilenmesi seçimleri uzun süre gündemden düşürmedi.