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Ankara'da Ali Babacan ile buluştular olumsuz yanıt geldi

Ali Babacan eski AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ve arkadaşlarının oluşturduğu heyet ile Ankara'da görüştü. İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre Babacan, 'Yeni parti kuracakları vazgeçirme' önerisine olumsuz yanıt verdi.

AK Partili eski siyasetçiler ile siyaset dışından Erdoğan’a çok yakın isimlerden oluşan bir grubun, kurulacak partileri vazgeçirmek için devreye girdiği iddia edildi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık önderliğindeki ekip sırasıyla Abdullah Gül ve Davutoğlu ile görüştü.

Kıyıklık vazgeçirme iddialarını reddetti

Görüşme iddiasının medyada yer almasının ardından önceki akşam CNN Türk'e bağlanan Kıyıklık, görüşmeyi doğrularken, kendisinin ve beraberindeki isimlerin böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

İsmail Saymaz'ın iddiası

Bu ikiliden olumsuz yanıt aldığı iddia edilen grup, son olarak Babacan'ın kapısını çaldı. Bu iddiayı Twitter sayfasından duyuran İsmail Saymaz şunları söyledi:

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