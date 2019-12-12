Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Davutoğlu yeni partisi için kuruluş dilekçesini verdi. Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi logosu da çınar yaprağı oldu.

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi için kuruluş başvurusunu yaptı. Davutoğlu'nun ekibinden beş kişilik bir heyet başvuru dilekçesini teslim etmek için İçişleri Bakanlığı'na gitti.

Başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

Parti logosu Çınar yaprağı

Partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan üst düzey bir yetkiliye göre, parti logosunun anlamı, partinin ulaşmayı hedeflediği kitleye verilen bir mesaj. Lyon merkezli yayın kuruluşunun Türkiye masasına gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, “Çınar yaprağı, kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor” dedi.

Saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak

Partinin kuruluşu, ismi, logosu yarın Ankara'daki Bilkent Oteli'nde saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Yaklaşık 130 kişi olduğu belirtilen Kurucular Kurulu'nda yer alan isimler de yarın yapılacak olan basın toplantısında açıklanacak.



