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Kruvaziyer "Marella Dream" ve "Amera" Antalya'da

Anadolu Ajansı

Malta bayraklı "Marella Dream" ve Bahama bayraklı "Amera" adlı kruvaziyerler, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

"Marella Dream" adlı gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na giriş yaptı. Gemide, çoğu İngiliz 1454 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.

Limana yanaşan ikinci kruvaziyer "Amera" adlı Bahama bandırallı gemide ise çoğu Alman 398 yolcu ve 426 personelin olduğu bildirildi. 

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Günübirlik ziyaretin ardından gemiler akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

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