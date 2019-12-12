Merkez Bankası politika faizini indirdi! Dolar direkt etkilendi

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. 'Faiz indirimi' kararı sonrası 5.80 seviyelerinde seyreden dolar 5.77'ye kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.
Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu.
Dolarda son durum
Güne 5.80 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez'in faiz indirim kararının ardından 5.77'ye kadar düştü.
Altında son durum
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