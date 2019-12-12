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Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Otur işine bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sen otur işine bak" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda tartışma yaratan açıklamalar yapan İmamoğlu'na, "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." yanıtını verdi.

"Birileri başlarını okşayan efendilerine..."

Erdoğan, Kanal İstanbul'un kimler tarafından engellenmek istendiğini gayet iyi bildiklerini kaydederek, "Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız." şeklinde konuştu.

"Çok ciddi bir sükse yapacak"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız. Kanal İstanbul, Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. 

İmamoğlu ne demişti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin bir felaket projesi olduğunu belirterek engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını, hatta referanduma bile götürmeyi bile düşündüğünü söylemişti. 

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