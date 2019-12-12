Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin konut sosyal projesinin detaylarını anlatırken ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları...

- 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz.

''240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız''

- Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.

''Yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor''

- Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.

''İnsanlarımız düşük taksitlerle ev sahibi oldu''

- Popülist siyasetçilerin göz yummasıyla gecekonduların sayısı arttı. Bu şehirler için bir ihanetti. Belediye başkanı olduğumda yıllardır ihmal edilen, hor görülen bölgelere hizmet götürmek oradaki kardeşlerimizin hayat standartlarını artırmak için çok yoğun çaba harcadık. 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik. Kentler modern yerleşimlerle TOKİ sayesinde tanıştı. Büyük kentlerdeki gecekondu sorunu büyük oranda ortadan kalktı. TOKİ vasıtasıyla milyonlarca insanlarımız düşük taksitlerle ev sahibi oldu, geleceğe güvenle bakıyor. 850 bin konut yaptık.

''TANK-PALET fabrikası zararda olan bir yer''

- Projelerimizi sabote etmek isteyen çok oldu. Mega projelerimizi durmaya çalıştılar. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Marmaray'ı yaptık CHP buna da karşı çıktı. Şimdi oralardan milyonlarca insan geçiyor. TANK-PALET fabrikası zararda olan bir yer. Satış söz konusu değil. Burada şiletme ve kiralama hakkı var. 3 firma katılıyor. BMC firması ihaleyi alıyor. Kiralama-işletme ihalesi. Buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartı ile burayı alıyor 25 yıllığına.

''Gerekirse zarar da ederiz''

- 17 yıldır Berlin Havalimanı'nı bitiremediler Alman hükümetine Türk müteahhitlere verin gelsinler bu havalimanını bitirsinler diyorlar. Şehir hastanelerinde zarar ettiğimizi söylüyorlar. İnsana hizmet noktasında insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz.

''Kanal İstanbul, Boğaz'ı ciddi bir felaketten koruma projesidir''

- Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin. En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız. Kanal İstanbul, Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız. CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.