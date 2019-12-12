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Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcı şoku!

İhlas Haber Ajansı

Her gün onlarca insanı tuzağına düşüren dolandırıcıların hedefi bu kez eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin oldu. Aytekin altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldı. Aytekin, “Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu” dedi. 73 yaşındaki Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi. Dolandırıcılar 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi.

Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi'nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Memleket sahtekar dolmuş

Fevzi Aytekin, “Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” dedi.

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