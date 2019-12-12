HABER /  FENERBAHÇE

Şampiyonluğun yeni favorisi Fenerbahçe

İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi haline getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 15.hafta maçları oynanmadan önce şampiyonluk oranlarını güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

Dört büyüklerin önünde zirvenin sahibi olan Sivasspor'a ise 15.00'lık oran verildi.

İşte şampiyonluk oranları:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası politika faizini indirdi! Dolar direkt etkilendi
Bakan Gül'den FETÖ borsası iddialarına yanıt! Yanlış yapan kim varsa...
Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savcı Sayan herkesi şaşırttı! Trump da Obama da Ağrılı
Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Otur işine bak
Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e mektup! Keşke devlete katil demeselerdi
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı
3600 ek gösterge son durum Meclis'ten geçti mi?
Kruvaziyer "Marella Dream" ve "Amera" Antalya'da
Ertuğrul Sağlam: "Türk futboluna yetenekli oyuncular kazandıracağız"
Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019
3 aylar ne zaman giriyor Recep ayı başlangıcı tarihi
Yorumlar