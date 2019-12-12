Şampiyonluğun yeni favorisi Fenerbahçe

İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi haline getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 15.hafta maçları oynanmadan önce şampiyonluk oranlarını güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

Dört büyüklerin önünde zirvenin sahibi olan Sivasspor'a ise 15.00'lık oran verildi.

İşte şampiyonluk oranları:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor