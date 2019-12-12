Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılacak mı?

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Milan yönetimiyle bir araya geldiğini yazdı.

İki sezondur Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kulübü ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri, geçtiğimiz günlerde Milan yönetimi ile bir araya geldi.

Milli oyuncunun, 2021 Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmak ve takımda önemli bir rol almak istediği belirtildi.

Almanya'ya dönmek istediği iddia edilmişti

Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz aylarda takımdan ayrılarak Almanya'ya dönmek istediği iddia edilmişti.

Yeni hocayla birlikte rolü değişti

Teknik Direktör Pioli'nin gelişiyle takımdaki rolü değişen milli futbolcu, bu sezon Serie A'da oynadığı 14 maçta 2 gol atıp bir asist üretti.