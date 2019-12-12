HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılacak mı?

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Milan yönetimiyle bir araya geldiğini yazdı.

İki sezondur Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kulübü ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri, geçtiğimiz günlerde Milan yönetimi ile bir araya geldi.

Milli oyuncunun, 2021 Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmak ve takımda önemli bir rol almak istediği belirtildi.

Almanya'ya dönmek istediği iddia edilmişti
Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz aylarda takımdan ayrılarak Almanya'ya dönmek istediği iddia edilmişti.

Yeni hocayla birlikte rolü değişti
Teknik Direktör Pioli'nin gelişiyle takımdaki rolü değişen milli futbolcu, bu sezon Serie A'da oynadığı 14 maçta 2 gol atıp bir asist üretti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu
Phillip Cocu'dan Ferdi Kadıoğlu'na kanca
Merkez Bankası politika faizini indirdi! Dolar direkt etkilendi
Bakan Gül'den FETÖ borsası iddialarına yanıt! Yanlış yapan kim varsa...
Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savcı Sayan herkesi şaşırttı! Trump da Obama da Ağrılı
ÖNCEKİ HABERLER
2020 pasaport fiyatları zamlandı 10 yıllık harç bedeli ne oldu?
Fellaini'nin gönlü Galatasaray'da
Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcı şoku!
Şampiyonluğun yeni favorisi Fenerbahçe
Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı
Osman Gazi kimdir çocukları kaç tane oğlu Orhan'a vasiyeti
Yorumlar