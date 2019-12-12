Ünlü YouTuber Arif Gökçek arkadaşını taşla öldürüp denize attı
Ünlü YouTuber Arif Gökçek'in, 'Ailesiyle kavga etti kendini denize attı' dediği arkadaşının kafasına taşla vurup öldürdükten sonra denize attığı ortaya çıktı. Ünlü YouTuber sorgusunda her şeyi itiraf etti.
Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tatil şehri Girne’de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız’ın (25) YouTuber arkadaşı Arif Gökçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Birlikte Girne Antik Limanı’na gittiler
Olay, 5 Aralık’ta Girne’de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş’tan Girne’ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitti.
Kafasına taş ile vurup denize attı
İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.
Polisi arayıp 'intihar etti' dedi
Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü.