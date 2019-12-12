Yılmaz Vural'ın aklı fikri Fenerbahçe'de

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de çalışma umutlarını kaybetmediğini söylerken sarı-lacivertlilere dair bilinmeyen anılarını anlattı.

Son olarak TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'da çalışan ve şu an boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, gazeteci Ahmet Ercanlar'ın Youtube kanalındaki "Sansürsüz Futbol" isimli programına konuk oldu.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

1991 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü anlatan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe başka bir şey aslında. Bir anımı anlatayım. Rahmetli Murat Aşık'ın Fenerbahçe başkanı olduğu dönem Trabzonspor'da görev alıyordum. Türkiye Kupası finali oynuyorduk, 1991 yılında. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. İkinci maçtan önce Murat Aşık bana, 'Mücadeleyi kazan, Fenerbahçe'nin yeni hocası sen olacaksın' dedi. Maçı 5-1 kaybettik. Kaybettiğin paraya mı yanasın, Fenerbahçe'yi kaybettiğine mi yanasın bilemedim" dedi.

"Takım elbiseyle hazır bir şekilde bekliyordum ama nasip değilmiş"

Fenerbahçe'nin 1994 yılında kendisiyle anlaştığını ancak son bir hamleyle Hırvat teknik adam Tomislav Ivıc ile sözleşme imzaladığını aktaran Yılmaz Vural, "Sene 1994, Ali Şen dönemiydi. Geldi bana, 'Hocamız sensin' dedi. Hatta evi Levent'teydi. Oturduk. Rahmetli Şadan Kalkavan da vardı. Her şey tamam. Anlaştık. Ertesi gün yönetim bir araya gelip karar verecek. Ben de evde oturdum, bekliyorum. Gazeteci bir arkadaşım bana, yönetimin basın toplantısından sürekli bilgi veriyordu. Sonra gazeteci arkadaşım, "Hocam kulübe Yugoslav bir tercüman geldi" dedi. Ben de evde takım elbiseyle hazır bir şekilde bekliyordum ama nasip değilmiş. Sonrasında Ali Şen'le bir kez daha Fenerbahçe süreci yaşandı ama yine olmadı. Hatta Ali Şen, 'Seni Fenerbahçe'ye getirmeyi çok istedim, bir türlü kısmet olmadı' dedi" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'de çalışmak için umudumu kaybetmiş değilim"

Fenerbahçe'de çalışma umutlarını koruduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de çalışmak nasip olmasa da çok bütünleştik. Fenerbahçe'de çalışmak için umudumu kaybetmiş değilim" ifadelerini kullandı.