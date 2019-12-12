Bulgaristan'dan kritik açıklama! Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz

Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme ardından Türkiye ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

Burada bir gazetecinin NATO'da Türkiye'nin yerini Bulgaristan mı alacak sorusuna, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor" şeklinde cevap verdi.

"Türkiye sayesinde"

Açıklamalarında Türkiye'nin önemine değinen Borisov, "Türkiye'nin bizimle yaptığı anlaşmaya uyması sayesinde Bulgaristan'da tek bir yasa dışı göçmen girişi olmadı" dedi.

Borisov, Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili yaptırım uygulanmasına dair açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz" dedi.

Türkiye'yi daha önce de desteklemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye ile iyi komşuluk siyasetine önem verdiğini her seferinde dile getiren Borisov, Avrupa Birliği'ne de bu konuda karşı çıktı.

Türkiye'deki mülteciler ile ilgili açıklamalarda bulunan Borisov, "Brüksel Türkiye’ye karşı bu saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen yanı başımızda ve Türkiye’de 4 milyon göçmen bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.