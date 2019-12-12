Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den içeri giren Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam İstanbul’da bir grup siyasetçi ve emekli bürokrat ile bir araya geldi. Görüşmedeki isimlerden en dikkat çekici olanı FETÖ'den hapis yatan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu oldu.

İstanbul Çengelköy'de 14 yıldır her ayın ikinci salı günü bir restoranda toplanan İstanbul Platformu’nun bu ayki konuğu Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Toplantıya Platforma Başkanlık yapan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun yanı sıra eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk gibi isimler katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na bu toplantıda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti .Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin iktidara geldiği tarihten bu yana kuruluş ilkelerinden saptığını, verdiği sözlerin büyük bir kısmını yerine getirmediğini ifade etti. Bağımsız yargıya da vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Hâkim, hâkimlikten değil siyasetten güç alıyorsa bu en büyük tehlikedir” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiye inanan, bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Platform buluşmasında Kılıçdaroğlu ile FETÖ'den cezaevine girip çıkan İstanbul'un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu başbaşa bir görüşme de gerçekleştirdi.

Hüseyin Avni Mutlu'nun FETÖ davası

Hüseyin Avni Mutlu 31 Mayıs 2010’da İstanbul Valisi olarak atandı. Gezi Parkı olayları ve İstanbul merkezli kritik davalar sürecinde valilik görevindeydi. 23 Mayıs 2014’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, sonra da merkez valiliğine atandı. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından 19 Temmuz’da açığa alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 26 Temmuz’da gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasıyla ilgili yargılandı. Mahkeme eski valiye “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı onadı. İstinaf aşamasını tutuksuz olarak bekleyen Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki cezanın kesinleşmesi üzerine 7 Kasım 2018’de avukatıyla birlikte Edirne Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Konulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 36 gün kalan Hüseyin Avni Mutlu, 12 Aralık 2018’de, gözaltındayken tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.