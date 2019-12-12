Prag Büyükelçisi Egemen Bağış güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı'na sundu

Çek askeri bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirdiği törende kaleye Türk bayrağı çekildi. Bağış ve heyeti daha sonra Prag Kalesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı ofisine geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti.



