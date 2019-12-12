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Emenike'den paylaşım: Yakında eve dönüyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu Emenike, yaptığı paylaşımda “Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye dönüş yapacağını açıkladı.

''Yakında eve dönüyorum''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emenike, “Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum.” ifadelerini kullandı.



Sözleşmesi feshedilmişti
İki ay önce Belçika İkinci Lig ekibi Westerlo'ya transfer olan Emmanuel Emenike, Belçika ekibi tarafından performansı yeterli bulunmayınca sözleşmesi feshedilmişti.

Gol atamamıştı
Westerlo formasıyla 1'i ilk 11 olmak üzere 5 maça çıkan Nijeryalı, bu maçlarda gol kaydedememişti. 

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