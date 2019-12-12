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Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu! Evlerin fiyatları 140 binden başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında olacak. Sosyal konutların ücreti 140 bin ile 210 bin lira aralığında değişiyor.

Sosyal konut projesine ilişkin detayı sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Berat Albayrak projenin ülkemize ve milletimize hayrılı olması temennisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, '100 Bin Sosyal Konut Projesi' ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık" dedi.

Başvurular 15 Aralık-15 Ocak arasında

Bakan Albayrak'un verdiği bilgiye göre sosyal konutlara başvurular 15 Aralık-15 Ocak arasında olacak. 

Evleri yüzde 10 peşin 240 ay vadeli olarak verilecek. 
Ödemeler 20 yıl sürecek. 
Aylık ödemeler 894 lira olacak. 
Evler 2+1 ve 3+1 şeklende olacak. Bu evlerin teslimi 1-1.5 yıl yapılacak.

Evlerin fiyatları
2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında satılacak.
3+1 konutların fiyatı ise 160-210 bin lira aralığında olacak. 

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