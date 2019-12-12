Balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç mahkemede bulunmayacak

ORDUDA'da genç balerin Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un iddianamesi yılbaşında tamamlanacak. Davaya katil zanlısı Özgür Arduç güvenlik gerekçesiyle SEGBİS ile bağlanacak.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adli Tıp'tan rapor bekleniyor

Ordu Cumhuriyet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.

Duruşma salonuna getirilmeyecek

Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Baro başkanı avukatı olacak

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren’in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi. Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç’a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.