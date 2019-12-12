Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan bombası belge elimde yargılanacaksınız

Cem Uzan, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın fotoğrafını paylaşarak " Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" dedi.

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin en gizli FETÖ'cüsü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek..." paylaşımını yapan Uzan, bu kez de Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı.

Uzan, yaptığı son paylaşımda "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ." ifadelerini kullandı.

Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ. pic.twitter.com/dEhMlg2SGj — Cem Uzan (@uzancc) December 12, 2019

Döneceğini söylemişti

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söylemişti. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.