HABER /  POLİTİKA
ADV Az enerji çok ısı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan bombası belge elimde yargılanacaksınız

Cem Uzan, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın fotoğrafını paylaşarak " Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" dedi.

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin en gizli FETÖ'cüsü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek..." paylaşımını yapan Uzan, bu kez de Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı.

Uzan, yaptığı son paylaşımda "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ." ifadelerini kullandı.

Döneceğini söylemişti

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söylemişti. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu Davutoğlu'na YÖK raporu: Şehir Üniversitesi proje üretmiyor yayın yapmıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da kocasının cep telefonuna gönderdiği videoyu görünce dondu kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tatlı üreticileri kallavi zamdan rahatsız! Yılbaşından bu yana fıstığa yüzde 64 zam
Balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç mahkemede bulunmayacak
Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu! Evlerin fiyatları 140 binden başlıyor
Bulgaristan'dan kritik açıklama! Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den içeri giren Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü
Ahmet Davutoğlu partisi için başvurdu işte partinin adı ve logosu
ÖNCEKİ HABERLER
Talat Papatya: "Yeni stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor"
Beşiktaş’tan TFF'nin limit artırmasına ilişkin açıklama
'Şırınga çikolata' fabrikasından açıklama geldi! 2 çocuk ölmüştü
Emenike'den paylaşım: Yakında eve dönüyorum
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan bazı CHP'li belediyelere sürgün suçlaması
2020 Ramazan ayı ne zaman girecek oruç hangi ayda?
Yorumlar 14 yorum