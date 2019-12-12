HABER /  SPOR
ADV Az enerji çok ısı

UEFA Milli Takım'ın 'Asker selamı' kararını verdi

UEFA, asker selamı soruşturması sonrasında Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.

UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.

Neler yaşanmıştı ?
Hatırlanacağı gibi A Milli Takım futbolcuları, Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de cani koca eşini dövdü ağır yaralanan kadın günlerce ahırda kaldı
Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı
Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan bombası belge elimde yargılanacaksınız
Tatlı üreticileri kallavi zamdan rahatsız! Yılbaşından bu yana fıstığa yüzde 64 zam
Balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç mahkemede bulunmayacak
Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu! Evlerin fiyatları 140 binden başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da avukatlar toplanıp hastane bastı: 3 ölü
Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi buraya getirmeyin
5 Ocak 2020'de sigaraya kallavi zam! Fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Ahmet Davutoğlu'nun partisi YAP'ın logosu dikkat çeken detay
Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 104 terörist yakalandı
Mucize Doktor'da Ferman'ın kardeşi Fatoş rolünde Dilek Köse bakın gerçekte kim
Yorumlar 2 yorum