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5 Ocak 2020'de sigaraya kallavi zam! Fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda sigaraya yapılan zammın ardından internette yayınlanan bir görüntü sigaraya yeni zammı yapılacak? iddiasını gündeme getirdi. İddialara göre 5 Ocak 2020 itibariyle sigara fiyatlarında büyük artış olacak.

Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddiaları gündeme oturdu. Sigara fiyatı artış listesi birçok yerde yayınlandı fakat sigara şirketlerinden zam haberlerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

İddia edilen zamlı fiyatlar

Parliament 32,00 TL - Marlboro 30,00 TL - Murattı 25,00 TL -  Lark 24,00 TL - Chesterfield 23,00 TL - LM  23,00 TL

İşte sosyal medyayı karıştıran o fotoğraf

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