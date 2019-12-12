Pakistan'da avukatlar toplanıp hastane bastı: 3 ölü

Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedede, doktorsuz kalan 3 hasta hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Lahor şehrinde bulunan bir hastane doktoru, avukatlarla alay ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından avukatlar, doktoru protesto etmek için hastaneye gitti.

Tepki göstermek için hastaneye saldırdılar

Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, olayla ilgili açıklama yaptı. İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların hastaneye saldırdığını söyledi.

Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye annesini getirmiş bir avukatı darbettiği ve doktorların ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kötüye gittiği bilgisi de yer aldı.

Suç duyurusunda bulundular

İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerine ekledi.