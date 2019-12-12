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Kocaeli'de vahşet! Cani koca eşini boğarak öldürdü

KOCAELİ'de yeni bir kadın cinayeti vakası yaşandı. Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, gece saatlerinde Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürdü.

Orhan Ş'nin, bugün öğle saatlerinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslı Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan. Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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