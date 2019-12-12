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Borsa İstanbul 110 bin puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da endeks Nisan 2018'den bu yana ilk kez 110 bin puanın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,03 değer kazancıyla 110.114,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.192,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekmesinin ardından 110.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankası faizi indirmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekmişti.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 107 bini görmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Borsa 107 bin puanın üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini gördü. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.OECD Türkiye'nin büyüme tahmini yukarı revize etmiş durumda.

Tüm milletine sesleniyorum... Doları bırakalım Türk Lirası'na dönelim."

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