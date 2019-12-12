Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto için yeniden gösteriler düzenlendi.

Başbakan Edouard Philippe'in dün emeklilik reformuna ilişkin yaptığı açıklamadan memnun olmayan sendikaların çağrısıyla başta Paris olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Düşük katılımla yapılan eylem olaysız sona erdi.

Nantes'da yapılan eylemde göstericiler bir alışveriş merkezini işgal etti.

Lyon, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Bu arada Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 8. gününe girdi. Grev nedeniyle başta Paris olmak üzere çeşitli kentlerde günlük hayat felç oldu. Başkentteki metro hatlarının büyük bölümünün çalışmaması nedeniyle yollarda yüzlerce kilometre araç kuyruğu oluştu.

Grevler nedeniyle özellikle Paris'teki esnafın da maddi zarara uğradığı belirtildi. Paris Operası, grevlerden dolayı çok sayıda gösteriyi iptal etmesi sonucu 2,5 milyon avro zarar etti.

Yarın grevler kapsamında Paris'teki metroların büyük bir bölümü çalışmayacak ve şehirler arası tren seferlerinde aksamalar yaşanacak.

Gelecek hafta salı günü ülke genelinde yeniden gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, dün düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek" diye konuşmuştu.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.