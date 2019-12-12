İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız oldu

İngiltere'nin tirajı yüksek gazetesi The Guardian, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz mutabakatını manşetine taşıdı. Guardian, Türkiye'nin Libya ile vardığı anlaşma için İngiltere'nin zor duruma düşeceğini belirtti.

Guardian’da yer alan haberde, "Türkiye, İngiltere’yle ortak savaş uçağı projesini hızlandırmayı planlıyor. İngiltere ise Türkiye’nin en güçlü ortaklarından biri ve planladığı gibi Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye’yle ticaret ve savunma alanlarında yeni anlaşmalar yapmak istiyor." vurgusu yapıldı.

Haberin detaylarında ise Türkiye'nin, ABD'nin yaptırım açıklamarına rağmen Rusya'dan S-400 alması İngiltere için riskli bir ortağa dönüşebileceği iddiasını yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya'nın askeri destek istemesi halinde kimseden müsaade almadan gereğini yaparız açıklamasına da yer verilen haberde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Ancak tüm bunlar Erdoğan’ı İngiltere için savunma alanında giderek daha riskli bir ortağa dönüştürebilir. Ankara bu hafta Trablus merkezli ve BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebi halinde Libya’ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya’ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.

Erdoğan Libya'ya asker sevkiyatı için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasında bulunmuştu.