Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, 'Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi' diyerek bir avuç insan dışında kimsenin de buna sesini çıkarmadığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur." diye konuştu.

NOBEL TEPKİSİ

Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi." ifadelerini kullandı.