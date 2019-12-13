Yer Adana! Müstakil evde yaşayan adam yangından zor kurtuldu

İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak

CHP'de önce Rahmi Turan, şimdi de vali krizi çıktı

İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız oldu

Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı