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Yer Adana! Müstakil evde yaşayan adam yangından zor kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil ev, yangında küle döndü. Evde yalnız yaşayan İlhan Kurt ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

Kozan ilçesinde Şevkiye Mahallesi Candan Sokak'ta İlhan Kurt'a (39) ait tek katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı.

Ev küle döndü

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Evde yalnız yaşayan Kurt ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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