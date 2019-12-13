HABER /  SPOR

İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi

İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir’de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.

A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını çalan 64 kişi hakkında gözaltı kararı
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 1915 olayları tasarısını topa tuttu
İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak
İBB hizmetlerinin 2020 tarifesinde yüzde 15'e varan zam
CHP'de önce Rahmi Turan, şimdi de vali krizi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu
Yer Adana! Müstakil evde yaşayan adam yangından zor kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız oldu
Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı
2. yargı paketi maddeleri Meclis'e geliyor af detayı olay
Yorumlar