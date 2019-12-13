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Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 1915 olayları tasarısını topa tuttu

ABD Senatosu tarafından kabul edilen 1915 olayları ile ilgili kararı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, “ABD Senatosu'nun kararı haksız ve izansız” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, kararın bağlayıcılığının ve geçerliliğinin bulunmadığını belirterek "12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur." ifadelerini kullandı.

"Bağlayıcılığı ve geçerliliği yok"

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır.

Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir.

"Haksız ve izansız karar" diye yorumlandı

Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri göz ardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür. Türkiye’nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir.

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