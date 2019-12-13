HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup müsabakaları tamamlanırken, son 32 turunda yer alacak olan takımlar da belli oldu. Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu.

Öte yandan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.
UEFA Avrupa Ligi grupları son hafta karşılaşmalarında oynanan maçlar sonucu son 32’ye çıkan takımlar şu şekilde:

A Grubu
1- Sevilla
2- Apoel

B Grubu
1- Malmö
2- Kopenhag

C Grubu
1- Basel
2- Getafe

D Grubu
1- LASK Linz
2- Sporting Lisbon

E Grubu
1- Celtic
2- Cluj

F Grubu
1- Arsenal
2- Eintracht Frankfurt

G Grubu
1- Porto
2- Rangers

H Grubu
1- Espanyol
2- Ludogorets

I Grubu
1- Gent
2- Wolfsburg

J Grubu
1- Medipol Başakşehir
2- Roma

K Grubu
1- Braga
2- Wolverhampton

L Grubu
1- Manchester United
2- AZ Alkmaar

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 1915 olayları tasarısını topa tuttu
İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak
İBB hizmetlerinin 2020 tarifesinde yüzde 15'e varan zam
CHP'de önce Rahmi Turan, şimdi de vali krizi çıktı
İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Yer Adana! Müstakil evde yaşayan adam yangından zor kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı
Kahramanmaraş'ta bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü
Savunma Sanayii İcra Komitesi savunma projelerini karara bağladı
Yüksel Ünal eşi kimdir Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağası eski hali
Yorumlar