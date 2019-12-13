HABER /  SPOR

Okan Buruk: Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptık

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mönchengladbach’ı 2-1 mağlup ederek, gruptan çıktıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1’lik skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkmayı garantiledi. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "Bu gruptan çıkmak ülke puanı için çok değerliydi. En başından beri bunu söyledik. Buna katkı yapmak istediğimizi söyledik. Sevgili ülkemize armağan etmek istiyorum. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum"
Ülke puanı açısından çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Buruk, "Çok önemli bir galibiyet. Maçın içinde geçireceğimiz her dakikada panik yapmadan oyunun içinde olmak gerekiyordu. Birçok pozisyona girdik. Oyun olarak çok üstün değildik. 3 gün önce burada Bayern Münih'i yendiler. Maç planladığımız gibi gitti. 60'ta Demba Ba hamlesinden sonra pozisyonlar geldi. İlk yarı ve maç sonunda gol attık. Çok mutluyum. Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bunu çok önemsedik ve karşılığını aldık" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını çalan 64 kişi hakkında gözaltı kararı
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 1915 olayları tasarısını topa tuttu
İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak
İBB hizmetlerinin 2020 tarifesinde yüzde 15'e varan zam
CHP'de önce Rahmi Turan, şimdi de vali krizi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu
Yer Adana! Müstakil evde yaşayan adam yangından zor kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız oldu
Sigara zammı 2020'de kaç para olacak en düşük fiyatı
Yorumlar