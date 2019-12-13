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Zeljko Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Anadolu Efes’i tebrik ediyorum, çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler” diye konuştu. 

Euroleague’in 13. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes’e 73-81 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan önce agresif bir savunmayla oynamaya çalıştıklarını belirterek, “İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. 3. çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonrada yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Ne kadar maçın sonuna yaklaşmış olsak da neredeyse imkansızdı. Anadolu Efes’i tebrik ediyorum çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler. Bizim takımımıza gelince maçın başından sonuna kadar kazanmaya çalıştık. Bazı anlar akıllı oynamadık. Ama onun dışındaki mücadelemiz gayet iyiydi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum atmosfer ve destek için. Halen şansımızın devam ettiğine inanıp desteklerine devam etmeliler. Maç içerisinde çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu denedim. Burada takım önemli. Doğru seviyede değilse burada değişiklikler yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

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