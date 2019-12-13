SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı yapıldı

Yüksek maaş alanların asgari ücretli gösterilmesinin artması üzerine SGK, işverenlere yazı göndererek bildirimleri düzeltmelerini istedi. Yüksek maaş alanlara asgari ücret gösterilmesi cezalandırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 14.4 milyon çalışanın yaklaşık yüzde 43'ünü asgari ücretli çalışanlar oluşturuyor. Kamunun asgari ücretli çalışan sayısı konusunda net bir açıklaması olmaması nedeniyle bazı uzmanlar bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığını ifade ediyor. Asgari ücretli işçi ile birlikte kayıtdışı çalışanların sayısı da ciddi şekilde artıyor.

TÜİK verilerine göre, kayıtdışı istihdam oranı bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 33.1'den yüzde 36.1'e çıktı. Böylece Ağustos 2019 itibarıyla istihdam edilen toplam 28.5 milyon kişinin 10.3 milyonunu kayıtdışı çalışanlar oluşturdu.

Asgari ücret ve kayıtdışı çalışan arttı

SGK, hem asgari ücretle hem de kayıtdışı çalışanların oranının artması üzerine işverenleri uyardı. İşverenlere gönderilen yazıda, prime esas kazançlardaki eksik bildirimin de tıpkı sigortasız çalıştırma gibi kayıtdışılık olarak değerlendirildiği belirtildi. Doktor, mühendis, avukat ve futbolcu gibi mesleki grupların daha yüksek ücret aldıklarının ifade edildiği SGK yazısında, bunlarla ilgili tespitlerin ve denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

İdari para cezası kesiliyor

SGK'nın işverenlere gönderdiği yazıda, eksik bildirim konusunda gerekli denetimlerin her zaman yapılacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Kurumumuza iletilen ihbar ve şikayetler, kurumumuzca ve diğer kamu kurumlarınca yapılan denetimler ile bankalar, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler neticesinde prime esas kazançların çalışana ödenen gerçek ücret seviyesinin altında bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyerlerine idari para cezası uygulanmakta, geriye yönelik primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilmekte ve bu işverenlerin yararlanmakta olduğu sigorta primi teşvikleri durdurulmaktadır.