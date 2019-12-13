KYK borcu olan öğrencilere müjde! Erdoğan açıklamıştı Meclis'in gündeminde

Buna göre; ödenmeyen borcun ana parası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.