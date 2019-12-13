KYK borcu olan öğrencilere müjde! Erdoğan açıklamıştı Meclis'in gündeminde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK için yaptığı açıklamadan sonra binlerce KYK borçlusu öğrencinin gözü kulağı Meclis'te.
KYK borcu olan öğrenciler için nasıl bir formül üretilecek? Olasılıklar şu şekilde: İcra takipleri kaldırılacak, öğrenim kredisi artık verilmeyecek, karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı iki katına çıkarılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öğrenim kredi borçlarıyla ilgili çalışma yapıldığını ve geri ödemeli kredi uygulamasına son verileceğini açıklamasından sonra, borcu olan beş milyon gencin gözü Meclis'e çevrildi. Öğrenim kredisinden faydalanan beş milyon civarındaki kişiden 400 bine yakınının borcunu ödeyemediği belirtiliyor.
Buna göre; ödenmeyen borcun ana parası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğrenim kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çıkarılacak düzenlemeyle öncelikle borcunu ödeyemediği için hakkında kanuni işlem başlatılan 280 bin civarındaki kişi hakkındaki icra takipleri kaldırılacak, borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek.