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Abdullah Avcı: Grubun son maçını iyi bitirmek istiyorduk

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Wolverhampton'a 4-0 yenildiği maçta istedikleri iyi sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında maça iyi başladıklarını belirterek, "Grubun son maçını iyi bitirmek istiyorduk. Kadronun yüzde 40'ı yeni oynayan isimlerden kuruluydu." dedi.

Rakipleri karşısında ilk yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini kaydeden Avcı, "İlk 45 dakika bittiğinde karşılıklı fazla üstünlük yoktu. Pozisyon zenginliği de olmadı. Genç oyuncuların oyuna daha ısınır, alışır durumunu oluşturmuştuk. 55. dakikaya kadar fazla özgüven geldi. Özgüven bazen tehlikeli olabiliyor. 55 ile 65. dakika arası gol yiyebiliriz ama oyun disiplininden, pozisyon sadakatinden kopmaların ve dağılmaların olmaması gerekiyor. Sonrasında oyun koptu." diye konuştu.

Avrupa Ligi'ni kötü bitirdiklerini anlatan Avcı, "Zaman zaman fazla süre alamayan oyuncuların uluslararası deneyim kazandığı bir turnuva olarak değerlendireceğiz. Süper Lig iyi gidiyor. Avrupa doğru gitmedi. Türkiye Kupası da yeni başladı." değerlendirmesinde bulundu.

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