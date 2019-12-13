Kullanıcısını robota dönüştüren Skeletonics Arrive görücüye çıkarıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştüren Skeletonics Arrive'in düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

Kullanıcısını iki buçuk metrelik bir robota dönüştüren robo-iskeletten yeni görüntüler geldi. Japonaya'da üretilen Skeletonics Arrive isimli model 40 kilo ağırlığa sahip.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Tokyo merkezli şirketin ürettiği 4'üncü nesil robo-iskelet olan Skeletonics Arrive'ın fiyatı ise 10 milyon Yen yani yaklaşık 535 bin TL.

Ancak Skeletonics Arrive'ı kullanmak için bu ücreti ödemek yeterli değil. Robo-iskeleti kullanmak isteyen kişiler önceden özel bir eğitimden geçirilecek.

Tek şarj ile en fazla 1 saat boyunca kullanılabilen model şimdilik eğlence sektörü için hizmet verecek.

Ancak uzmanlar bu teknolojinin önümüzdeki dönemde insanlar tarafından yapılamayan ağır fiziksel güç isteyen görevlerde de kullanılabileceği görüşünde.