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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 266 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 711 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 253 bin 4 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 403 megavatsaat ile ithal kömür ve 151 bin 829 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 812 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 9 bin 29 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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