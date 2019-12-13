Son bir ayda 30’un üzerinde mahkum açık cezaevlerinden kaçtı

ORDU'da genç balerin Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayan katil zanlısı Özgür Arduç’un açık cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkması, infaz kanununu tartışmaya açtı. Son bir ayda 30’un üzerinde mahkumun açık cezaevlerinden kaçtığı ortaya çıktı.

Son üç günde açık cezaevlerinden firar eden 11 hükümlü yakalandı. Son bir ayda ise haberlere göre 30’un üzerinde mahkum, açık cezaevlerinden firar etti.

Firarlara karşı tedbir yok mu?

Firarilerin bazıları suç işlemeden yakalanırken, bazıları cinayet dahil çeşitli suçlar işledi. Dış güvenlik görevlisi bulunmayan açık ceza infaz kurumlarında firarlara karşı tedbir olmadığını belirten hukukçular, “Açık cezaevleri bahçe gibi, firarlara çok uygun, güvenliği olmayan yerler” diye konuştu.

Üç ayda bir izin verilebiliyor

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini, güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebiliyor.

İşte bu yıl açık cezaevlerinden firar eden mahkumlardan bazılarının karıştığı suçlar şöyle:

-Uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Mıngır, Afyonkarahisar’daki açık cezaevinden eylül ayında firar etti. Firardan sonra Konya’ya gelen Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır’ın (48) yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Firari dışarı kaçan eşini pompalı tüfekle öldürdü.

-Hatay’da kasım ayında açık cezaevinden firar eden Ahmet Kaya (47) boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya’yı (41) bıçaklayarak öldürdü.

-Denizli’de eylül ayında açık cezaevinden firar eden M.K. (38), Pınar Eliuz’u (31) av tüfeğiyle öldürdü.

-Antalya’da ağustos ayında Burdur Açık Cezaevi’nden firar eden Murat Ç., 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.’yi 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

-Adana’da nisan ayında ‘uyuşturucu ticareti’nden cezaevinde yatarken firar eden Ramazan Y., yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Suat Duruhan’ı öldürdü.

-Trabzon’da Beşikdüzü Açık Cezaevi’nden eski eşini öldürmek için 11 Aralık’ta firar eden F.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

-Afyon, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki gün önce kent merkezinde şüphelendikleri K.F.’yi durdurdu. Kimlik kontrolünde hakkında cinayetten yakalama kararı olan K.F.’nin bir ay önce Ankara Sincan Açık Cezaevi’nden firar ettiği öğrenildi.

-Konya, Seydişehir Açık Cezaevi’nden 3 Aralık’ta firar eden Yasin K., İhsaniye Taksi Durağı’na av tüfeği ile ateş etti. Yasin K. hâlâ firari.