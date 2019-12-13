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Blue Origin kullanılabilir roketini 6. kez fırlattı

Dünyanın sayılı zenginlerinden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu roket ve mekik üreticisi Blue Origin şirketi, yeniden kullanılabilir özellikteki "New Shepard" roket ve kapsülünü altıncı kez fırlattı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait deney ve gözlem araçları ile öğrenci araştırma ve sanat projelerini taşıyan New Shepard roket ve kapsülü, Blue Origin'in Batı Teksas'taki fırlatma tesisinden uzaya gönderildi.

Kötü hava koşulları nedeniyle bir günlük gecikmeyle yapılan fırlatış, şirketin aynı roket ve kapsül ünitesini kullandığı 6. sefer oldu.

"NS-12" adı verilen New Shepard'ın 12. seferinde uzaya gönderilenler arasında NASA'nın, adını Susam Sokağı'nın çöp tenekesinde yaşayan kukla karakteri "Kırpık"tan alan, uzayda geri dönüşüm imkanlarını araştıran "Oscar" projesinin araç ve donanımları bulunuyor.

New Shepard kapsülü ayrıca NASA'nın uzayda bitkilerde gen ifadesinin nasıl değiştiğini araştıran bir deneyi ile ABD'nin Columbia üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı uzayda ağırlıksızlık deneyine ilişkin malzemeler de taşıyor.

Öte yandan ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı, "Uzayda Sanat" başlığıyla düzenlenen bir yarışmada başarılı olan sanat projeleri ile çocukların insanlığın geleceğine dair beklentilerini yazdığı kartpostallar da New Shepard kapsülüyle alt yörüngede seyahat ediyor.

İnsanlı seferler düzenlenmesi planlanıyor

Şirket, New Shepard'ı halen yalnızca insansız uzay seferleri için kullanıyor ancak sistemin gelecekte uzay turizmi için kullanılması, alt yörüngeye insanlı seferler düzenlenmesi planlanıyor.

Blue Origin daha önce tek bir New Shepard ünitesiyle ile en fazla 5 sefer düzenlemişti.

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