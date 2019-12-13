Diyabet hastaları hangi egzersizleri yapabilir şekeri düşüren hareketler!

Şeker hastaları tıbbi adıyla Tip 2 diyabetliler ne tür egzersizler yapmalı? Diyabet hastalarında şeker seviyesini düşüren en etkili yöntemlerden biri kuşkusuz egzersiz yapmak. Şeker hastaları için en iyi egzersiz önerileri ise yürüyüş, yoga, yüzme ve ağırlık çalışmaları.

Yapılan araştırmalar şeker hastasılarının sadece yüzde 40'ından daha az bir kısmının fiziki egzersizlere önem verdiğini gösteriyor. Oysa ki egzersiz, bir diyabet hastasının sağlık durumunu iyileştirmek, kan şekerini kontrol etmek ve kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek için yapabileceği en iyi şeylerden biridir. Egzersiz diyabet hastaları için harika bir yöntemdir. Vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini iyileştirmeye yardımcı olur; bu da daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca kilo vermeye ve dengeyi artırmaya da yardımcı olur. Kemik yoğunluğunu artırır ve kasları güçlendirir, böylece hareket etmeye devam edebilirsiniz. Egzersizin enerji seviyesini artırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı, yağları yaktığı, glikoz seviyesini kontrol ettiği ve zihinsel keskinliği ve netliği artırdığı birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Diyabet hastalarının düzenli egzersiz ile kazanacakları üç temel fayda; kan şekeri düzeylerini kontrol etmek, kas gücünü artırırken kilo vermek, enerji ve dayanıklılığı artırmak olacaktır.

Şeker hastaları hangi egzersizleri yapabilir?

Egzersiz türü ve sıklığı hastanın kendi tercihlerine göre belirlenebilir. Egzersizin sürekliliği fayda sağlayabilmesi açısından son derece önemlidir. Herkesin severek yapacağı bir egzersiz çeşidi vardır. Ancak bazı egzersizler kolay uygulanabilir olması sebebiyle şeker hastaları için daha uygun olabilir. Tip 2 Diyabet hastaları için şu egzersizle önerilebilir:

Yürüyüş: Yürüyüş özellikle diyabet hastaları için harika bir egzersiz programıdır. Sürekli ayakta durmakta veya yürümekte zorlanan kişiler bile kısa süreli yürüyüşlerden fayda görebilir. Bu sayede yürüme hızını seviye seviye artırarak egzersiz seviyesi bir adım öteye taşınabilir. Orta hızda yapılan bir yürüyüş kalbin işlevlerini güçlendirmeye, kan ve oksijen akışını arttırmaya, aşırı yağ ve şekerin yakılmasına yardımcı olur ve bu sayede diyabetik kişinin hedef kan şekeri aralığını daha kolay koruyabilmesini sağlar.

Tai chi: Tai chi egzersiz yöntemi denge ve dayanıklılığı güçlendirme ve aynı zamanda kas oluşumunu sağlama ve kemik ve eklemleri güçlendirmeye odaklanmaktadır. Yapılabilecek en hafif dövüş sanatlarından biridir ve etki oranı hafif bile olsa diyabet hastalarının egzersizlerden nasıl fayda sağlayabileceğinin harika bir örneğidir. Tip 2 diyabet hastalarına faydalı olabilecek mükemmel bir yöntemdir ve genel sağlık ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.

Yoga: İstediğiniz sıklıkta yapabileceğiniz yoga, hafif etkiye sahiptir ve özel bir çalışma ortamı gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey rahat ve sessiz bir ortamdır. Yapılan çalışmalar, yoga ve meditasyonun depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş ve diyabet de dahil olmak üzere kronik sağlık problemlerinde önemli bir stres giderici etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Yogayı haftanın her günü egzersiz programınıza dahil etmenizi öneririz!

Ağırlık: Haftalık egzersiz rutininize bir miktar ağırlık antrenmanı eklemek herkes için harika olacaktır, ancak diyabet hastaları bu egzersiz türünde artan efor ve yağ yağma tekrarlarından iki kat daha fazla faydalanabilir. Ağırlık çalışması kas oluşumuna ve yağ yakımına yardımcı olur ve fazla glikoz ve şeker seviyesinin normale indirilmesinde oldukça etkilidir. Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak, bacak egzersizleri, direnç bantları, el ve bilek ağırlıkları, makine ağırlıkları veya vücut egzersizleri ile herhangi bir ağırlık ve direnç çalışması yapabilirsiniz.

Bisiklet: Tip 2 Diyabetli kişiler için şiddetle tavsiye edilen bir diğer egzersiz ise bisiklet sürmedir. Bisiklet sürmek vücut için harika bir egzersizdir, çünkü birçok diyabet hastası için önemli bir sorun olan bacaktaki kan akışını büyük ölçüde arttırır ve ayrıca kilonuzu korumanıza ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Düzenli olarak bisiklet sürebilirsiniz ancak yaralanmaları önlemek ve düşme riskini en aza indirmek için ekstra özen göstermeniz gerekebilir.

Yüzme: Yüzme, en iyi egzersiz türlerinden biridir ve aynı zamanda eklemler üzerinde hemen hiç etkiye sahip olmadığı için diyabet hastaları için de çok faydalıdır. Kontrolsüz diyabet şikâyeti olan birçok kişi, öncelikle ayak ve bacaklarda sinir ağrısı çekmekte olup bu nedenle yürüme ve koşma gibi faaliyetlerin onlar için zor olduğunu düşünmektedir. Yüzme, bu acı ve rahatsızlık hissi olmadan iyi bir egzersiz yapmak için bir olanak sağlar.