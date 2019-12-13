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Adana dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

DEAŞ adına faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 kişi, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

5 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahısların örgüt adına Suriye’de farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana’da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öğrenildi.

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